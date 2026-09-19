Водійка легковика загинула на місці

У ніч на суботу, 19 вересня, на трасі Київ-Чоп біля села Козьова на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика Volkswagen Golf та вантажівки MAN. У результаті загинула 41-річна водійка легковика.

За інформацією патрульної поліції Львівщини, ДТП сталася близько 1:20 ночі на автодорозі М-06 Київ-Чоп біля населеного пункту Козьова.

У результаті рух трасою деякий час був перекритий повністю, а згодом патрульні організували реверсний рух.

У результаті зіткнення вантажівка з'їхала в кювет і перекинулася (фото партрульної поліції)

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У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що в результаті зіткнення Volkswagen Golf та вантажівки MAN з напівпричепом загинула 41-річна водійка легковика. Водія фури з травмами госпіталізували. На місці аварії працюють слідчі.

Згодом у поліції Львівщини уточнили, що загибла водійка була мешканкою Закарпаття. Фурою керував 69-річний житель Закарпаття.