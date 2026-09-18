Підозрювані – мешканки Виноградова, віком 23 та 25 років

Правоохоронці оголосили підозру у нарузі над могилою двом мешканкам Виноградова. Їм загрожує до 7 років ув’язнення. Про інцидент, який стався 1 вересня, розповіли у Берегівському районному відділі поліції у четвер, 17 вересня.

«Дві місцеві жительки, віком 23 та 25 років, проникли на територію міського кладовища, підійшли до могили померлого та зібрали квіти й квіткові композиції. Після цього розкидали інші квіти, та перемістили ритуальні кошики», – розповіли правоохоронці.

Зібраний букет закарпатки планували подарувати вчительці, з якою у них виникли неприязні стосунки.

Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою за попередньою змовою або з хуліганських мотивів). Санкція статті передбачає від 4 до 5 років обмеження волі або від 4 до 7 років ув’язнення.

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