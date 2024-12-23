Площу Миру у Виноградові відреставрували на початку 2024 року

Правоохоронці розшукали водія, який влаштував дрифт на пішохідній площі у центрі Виноградова. На 17-річного закарпатця склали адмінпротоколи, автівку вилучили.

Відео з камер спостереження, які зафіксували порушника на площі Миру у Виноградові, 23 грудня поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Місцеві підлітки Іван Федьо, Максим Шептенко та Михайло Хрипта, вирішили повеселитися напередодні свят. Один дрифтував на старому BMW, а інший знімав це на TikTok. Місце для своїх вправ обрали неочікуване – пішохідну частину площі, яка нещодавно була реконструйована», – написав Віталій Глагола у Telegram.

У поліції Закарпатської області повідомили, що водія, 17-річного жителя Виноградова, розшукали.

«На неповнолітнього склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 122 КупАП, тобто керування автомобілем без документів, перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху», – розповіли у поліції.

За повідомленням місцевих ЗМІ, учасників дрифту зобов’язали відновити площу. На відео Ungvar видно, як підлітки відчищають бруківку 23 грудня.

Правоохоронці вилучили BMW та помістили на арештмайданчик.