Неповнолітніх разом із батьками доставили до Ужгородського районного управління поліції

В Ужгороді працівники ювенальної поліції викрили двох 15-річних місцевих мешканців, які за допомогою соцмереж продавали школярам електронні сигарети. На батьків підлітків склали адмінпротоколи.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 лютого, для продажу електронних засобів для куріння підлітки створили канал у соцмережі.

«Двоє 15-річних створили в одній із соцмереж канал, в якому розповсюджували інформацію про можливість придбати підакцизну продукцію. Переважно їхніми клієнтами були такі ж підлітки. Неповнолітніх разом із батьками було доставлено до Ужгородського районного управління поліції. Із ними спілкувалися співробітники ювенальної поліції», – інформують правоохоронці.

За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей батьків обох підлітків притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.