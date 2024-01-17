У Дубні судили одинадцятикласника, який намагався пограбувати магазин. Свій вчинок хлопець пояснив тим, що йому потрібні були гроші на дорогий подарунок своїй дівчині. Коли батьки відмовились дати йому цю суму, юнак зважився на пограбування. В суді хлопець розкаявся, в продавчиня його вибачила, тож він отримав несуворе покарання – рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду, обвинуваченим у цій справі є одинадцятикласник одного з Дубенських ліцеїв. Ввечері 20 травня 2023 року хлопець зайшов у магазин, дочекався, коли звідти вийдуть інші покупці, а тоді підійшов касирки і, погрожуючи ножем, почав вимагати у неї гроші. Жінка, однак, грошей не віддала, а тим часом викликала поліцію охорони. Тож хлопець злякався і втік з місця.

На засіданні у суді, яке відбулося 12 січня, обвинувачений розповів, що гроші йому були потрібні на подарунок для своєї дівчини, яка живе за кордоном. Спершу юнак попросив суму в батьків, але коли вони відмовили, то вирішив пограбувати касу. До цього він готувався, зокрема, заздалегідь взяв з собою ніж. Однак, забрати гроші він так і не зміг.

«Батькам нічого не розказав про вчинене, бо було страшно і соромно. Одяг, у якому вчинив злочин, порізав на шматки та заховав у сміттєвий пакет, щоб ніхто не знайшов. Про вчинений злочин шкодує, попросив вибачення у потерпілої», – наводять свідчення хлопця.

Продавчиня визнала, що хлопець вибачився перед нею і просила суд не призначати йому суворого покарання, бо, на її думку, юнак «повністю усвідомив негативні наслідки своїх дій». Матір хлопця також відзначила, що інцидент став для нього уроком.

При призначенні вироку суддя Руслан Ралець взяв до уваги розкаяння юнака. Він визнав хлопця винним у порушенні ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану) та призначив йому рік іспитового терміну. За експертизи юнак має сплатити 1,9 тис. грн.