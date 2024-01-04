Сейф зі слідами крові лежав на задньому сидінні автомобіля

Вночі у Рівному патрульні виявили чоловіка, який перевозив у автомобілі крадений сейф. Правоохоронці зупинили його через те, що авто їхало з великою швидкістю. Як виявилось, зловмисник вкрав сейф із 520 тис. грн з підприємства, де він працював. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, вночі у четвер, 4 січня, на вулиці Млинівській патрульні Руслан Бівол та Сергій Охремчук побачили, як у їхньому напрямку на великій швидкості їде автомобіль Renault. Інспектори подали вимогу про зупинку.

Під час перевірки документів водія інспектори помітили, що той занервував і розхвилювався. Поведінка видалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести ще й поверхневу перевірку авто. «Окрім водія, в автомобілі було ще двоє пасажирів. А на задньому сидінні автомобіля лежав металевий сейф зі слідами бурої речовини, ймовірно, крові», – йдеться у повідомленні.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. У прес-службі поліції Рівненщини згодом повідомили, що сейф 32-річний рівнянин викрав з підприємства, на якому він працював. Всього у ньому було 520 тис. грн.

«Встановлено, що 32-річний рівнянин, демонтував пластикове вікно, проник у складське приміщення приватного підприємства на території Рівненського району, звідки викрав металічний сейф із грішми. Втім, випадково порізався і залишив і на місці події, і на металевому тайнику власні зразки крові», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.