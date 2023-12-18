Термінал, який витягнули з річки у Деражні

На Хмельниччині судили 29-річного підприємця, який обікрав термінал у власному магазині. Витягнувши з нього понад 80 тис. грн, він викинув термінал у річку в місті Деражня. Втім, у скоєному він зізнався, тож отримав несуворе покарання – півтора роки умовно.

Як йдеться у вироку Деражнянського райсуду, злочин чоловік вчинив вночі 17 серпня. Чоловік зламав верхню панель термінналу, що був встановлений у його власному магазині в селі Кальна, і дістав звідти 80,6 тис. грн. Після цього забрав термінал з магазину і викинув його у річку в місті Деражня.

Зранку наступного дня він зателефонував до поліції, аби повідомити про крадіжку. Щоправда, коли правоохоронці приїхали на місце, розкрив їм свою схему.

На засіданні чоловік пояснив, що вирішив обікрасти термінал, щоб покращити своє матеріальне становище. «Після прибуття [поліції] зізнався у вчиненні кримінального правопорушення, добровільно показав місце схову викрадених коштів. Гроші, які були викрадені із вказаного платіжного терміналу, не перераховував та одразу сховав у приміщенні колишньої школи, що розташоване неподалік його магазину у селі Кальна», – наводять свідчення чоловіка у вироку.

При призначенні покарання суддя взяв до уваги розкаяння чоловіка. Підприємця визнали винним у порушенні ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена під час воєнного стану) та призначили йому півтора роки іспитового терміну.