Від початку вторгнення ВКС РФ втратили на війні проти України 348 літаків та 325 гелікоптерів.

У суботу, 4 травня, українські військові із 110-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!», – повідомив Володимир Зеленський.

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка створена на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Протягом двох років, підрозділ тримав оборону Авдіївського напрямку. Командир бригади – полковник Микола Чумак. Приєднатись до бригади або підтримати пожертвою, можна ознайомившись на її сайті із інформацією та актуальними зборами.

Нагадаємо, від початку вторгнення ВКС РФ втратили на війні проти України 348 літаків та 325 гелікоптерів.