Олег Климович є директором ьвівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, що на пл. Петрушевича, 2

Личаківський районний суд Львова оштрафував директора Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді Олега Климовича на 3400 грн. Посадовець взяв на роботу тещу та не повідомив Львівську ОВА про наявний конфлікт інтересів.

Як вказано в матеріалах справи, Олег Климович працює директором Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, що на пл. Петрушевича, 2. У жовтні 2022 року він взяв на роботу гардиробницею свою тещу. Крім цього, він повторно підписав наказ про призначення тещі і у жовтні 2023 року. При цьому, він не повідомив про наявний конфлікт інтересів департамент освіти і науки Львівської ОВА.

У суді Олег Климович свою провину заперечив і пояснив, що не знав про положення закону, що стосуються дій при наявному конфлікті інтересів. Він додав, що робота гардиробницею є сезонною та низькооплачуваною, а інших охочих працювати на цій посаді не було. Крім цього, теща не підпорядковувалась особисто йому, тому він не бачить у своїх діях конфлікту інтересів.

Враховуючи обставини справи, суддя Личаківського райсуду Світлана Леньо визнала Олега Климовича винним в порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 та призначила йому 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.