Жовківський районний суд визнав виконувача обовʼязків директора ДП «Магерівський військовий лісгосп» Ігора Бегійовича винним у конфлікті інтересів при преміюванні самого себе. Суд оштрафував його на 5100 грн. Раніше суд уже ухвалював аналогічну постанову, втім посадовець скасував її в апеляції, а суд відправив справу на повторний розгляд.

Як вказано в матеріалах справи, у серпні 2022 року провідний інженер Магерівського військового лісгоспу Ігор Бегійович тимчасово перебував на посаді виконувача обовʼязків директора підприємства. В березні 2023 року від підписав наказ про преміювання самого себе на 9900 грн. При цьому, в жодному з випадків він не повідомив про наявність конфлікту інтересів і міністерство оборони.

У суді Ігор Бегійович своєї вини не визнав і пояснив, що, на його думку, він правильно видав наказ про преміювання і такий наказ дійсно він підписував. Він стверджує, що наказ відповідає статуту підприємства, адже попередня дирекція виписувала аналогічні премії самим собі. Крім цього, він зазначив, що премію отримали всі працівники підприємства, а його премія була порахована від окладу посади провідного інженера, а не директора.

Однак, проаналізувавши протоколи, суд дійшов висновку, що у діях Ігора Бегійовича є ознаки правопорушень за ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Тож, враховуючи обставини справи, 18 квітня суддя Жовківського райсуду Марʼяна Олещук визнала Ігора Бегійовича винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та призначила 5100 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, у січні 2024 року суд уже розглядав справу про порушення антикорупційного законодавства щодо Ігора Бегійовича за цим же наказом про преміювання. Тоді суд також визнав його винним і оштрафував на 5100 грн. Однак у лютому Львівський апеляційний суд цю постанову скасував і направив її на поторний розгляд у Жовківський райсуд.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у 51-річного очільника «Магерівського військового лісгоспу» Ігоря Бегійовича СБУ знайшла схрон зброї. У будинку правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велику кількість бойових набоїв різного калібру. За фактом незаконного зберігання зброю порушили кримінальну справу.