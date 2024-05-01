Посадовця військового лісгоспу на Львівщині вдруге судили за виписані собі премії
Ігор Бегійович преміював себе на 9900 грн
Жовківський районний суд визнав виконувача обовʼязків директора ДП «Магерівський військовий лісгосп» Ігора Бегійовича винним у конфлікті інтересів при преміюванні самого себе. Суд оштрафував його на 5100 грн. Раніше суд уже ухвалював аналогічну постанову, втім посадовець скасував її в апеляції, а суд відправив справу на повторний розгляд.
Як вказано в матеріалах справи, у серпні 2022 року провідний інженер Магерівського військового лісгоспу Ігор Бегійович тимчасово перебував на посаді виконувача обовʼязків директора підприємства. В березні 2023 року від підписав наказ про преміювання самого себе на 9900 грн. При цьому, в жодному з випадків він не повідомив про наявність конфлікту інтересів і міністерство оборони.
У суді Ігор Бегійович своєї вини не визнав і пояснив, що, на його думку, він правильно видав наказ про преміювання і такий наказ дійсно він підписував. Він стверджує, що наказ відповідає статуту підприємства, адже попередня дирекція виписувала аналогічні премії самим собі. Крім цього, він зазначив, що премію отримали всі працівники підприємства, а його премія була порахована від окладу посади провідного інженера, а не директора.
Однак, проаналізувавши протоколи, суд дійшов висновку, що у діях Ігора Бегійовича є ознаки правопорушень за ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Тож, враховуючи обставини справи, 18 квітня суддя Жовківського райсуду Марʼяна Олещук визнала Ігора Бегійовича винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та призначила 5100 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, у січні 2024 року суд уже розглядав справу про порушення антикорупційного законодавства щодо Ігора Бегійовича за цим же наказом про преміювання. Тоді суд також визнав його винним і оштрафував на 5100 грн. Однак у лютому Львівський апеляційний суд цю постанову скасував і направив її на поторний розгляд у Жовківський райсуд.
Нагадаємо, що у червні 2023 року у 51-річного очільника «Магерівського військового лісгоспу» Ігоря Бегійовича СБУ знайшла схрон зброї. У будинку правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велику кількість бойових набоїв різного калібру. За фактом незаконного зберігання зброю порушили кримінальну справу.