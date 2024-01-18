Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів провідного інженера ДП «Магерівський військовий лісгосп» Ігоря Бегійовича. Коли посадовець був в.о. директора лісгоспу, то сам призначав собі премію. Суд призначив йому 5100 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, провідний інженер лісового господарства ДП «Магерівський військовий лісгосп» Ігор Бегійович, виконуючи обов’язки директора підприємства, призначав собі премію, не повідомивши про конфлікт інтересів. Правоохоронці склали щодо Ігоря Бегійовича протокол про адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Ігор Бегійович своєї вини не визнав. Він розповів, що він дійсно підписував наказ про преміювання відповідно до статуту підприємства та окремого положення про преміювання. У вказаних документах немає застережень про те, що він не може підписувати наказ. Посадовець наголосив суду, що премія була нарахована усім працівникам підприємства за перевищення норм економічних показників за попередній місяць роботи.

Обвинувачений також зазначив, що наказ про премію видавався на основі ідентичних наказів, які підписував попередній директор. Суд не взяв до уваги пояснення Ігоря Бегійовича та його адвоката, оскільки, на думку судді, посадовець був ознайомлений з антикорупційною програмою, а тому зобов’язаний знати вимоги чинного законодавства та дотримуватись їх.

Справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який дослідив усі матеріали та визнав посадовця лісгоспу винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 5100 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у 51-річного очільника «Магерівського військового лісгоспу» Ігоря Бегійовича СБУ знайшла схрон зброї. У будинку правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велику кількість бойових набоїв різного калібру. За фактом незаконного зберігання зброю порушили кримінальну справу.