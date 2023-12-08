Суд призначив Олегу Коцовському 3400 грн штрафу

Жидачівський районний суд Львівщини визнав виним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів мера Ходорова Олега Коцовського, який виписував собі премії. Йдеться про понад 100 тис. грн премій. Також Коцовський голосував за продаж землі компанії, співвласником якої є його син. Суд призначив Олегу Коцовському 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, мер Ходорова Олег Коцовський з грудня 2021 року регулярно виписував собі премії, не повідомляючи про конфлікт інтересів. У матеріалах справи вказано, що з грудня 2021 до грудня 2022 року Коцовський преміював себе на 107 тис. грн. Також Олег Коцовський у червні 2023 року на засіданні сесії брав участь у голосуванні про викуп земельної ділянки компанією «Будремпослуги», співвласником якої є його син Андрій Коцовський.

Щодо мера Ходорова склали протокол про адмінправопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) після повідомлення аноніма.

У суді Олег Коцовський визнав свою провину та розповів, що на сесії міськради помилився і проголосував машинально, не подумавши про наслідки. Його голос не був критичним для прийняття рішення. Щодо призначення собі премії, Коцовський розповів, що звертався до сесії з питанням щодо виплати йому преміальних. Кожного місяця підписував розпорядження щодо преміювання, зокрема себе. Визнає, що мав повідомити про ці обставини, однак цього не зробив.

Справу розглянув суддя Андрій Павлів, який дослідив усі матеріали справи та визнав Олега Коцовського винними у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив йому 3400 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що у 2020 році у Ходорові виборці вкотре обрали головою Олега Коцовського, який балотувався від «ЄС». Він був міським головою Ходорова з 1994 до 2006 року з перервою в один термін. У 2016 році виграв вибори на голову Ходорівської громади. Був членом партії «Наша Україна» та займався будівельним бізнесом. На початку 2020 року Олег Коцовський став фігурантом розслідування щодо вирубування деревини, зокрема його підозрювали у розтраті майна.