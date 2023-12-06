У суді доцент Ярослав Березівський визнав свою провину в одержанні хабара

Личаківський районний суд Львова виніс вирок доценту Львівського університету ветеринарної медицини Ярославу Березівському за отримання хабара. Посадовець визнав свою провину і суд призначив йому покарання – 51 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці листопада 2023 року, Ярослав Березівський є доцентом кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича та фактично виконував обов’язки заступника декана факультету. На початку 2023 року до доцента підійшов хлопець, якого відрахували з університету, та розповів, що він би хотів відновити навчання. Ярослав Березівський сказав хлопцю, що вступні випробування відбулись влітку, але він, як заступник декана, може вплинути на членів приймальної комісії.

15 травня Ярослав Березівський зустрів цього ж студента під час заліково-екзаменаційної сесії та сказав, що може допомогти скласти іспити. Наприкінці червня Березівський подзвонив студенту та заявив, що він має заплатити 10 тис. грн за надану допомогу. Приблизно через тиждень вони зустрілись у службовому кабінеті Ярослава Березівського і доцент повторно висловив вимогу заплатити 10 тис. грн та ще 200 доларів за поновлення в університеті. Ці кошти студент перерахував на приватний банківський рахунок доцента, після чого Березівського затримали.

У суді Ярослав Березівський визнав свою провину в одержанні хабара. Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали справи та визнав Ярослава Березівського винним у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.369-2 КК України та призначив йому 51 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.