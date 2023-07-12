Декан Андрій Бойко (зліва) та заступник декана Ярослав Березівський

У вівторок, 11 липня, під час отримання хабарів від студентів затримали декана та заступника декана Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького. За даними правоохоронців, вони вимагали 22 тис. грн у студентів за складання сесії.

В офіційних повідомленнях прокуратури не вказувалися прізвища затриманих. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, на хабарництві затримали декана біолого-технологічного факультету Андрія Бойка та заступника декана факультету економіки та менеджменту Ярослава Березівського. Затримання відбулося в приміщенні університету. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердив перший проректор вишу Ігор Турко.

«Я не знаю, як це сталося. Для мене це був шок», – прокоментував затримання посадовців вишу Ігор Турко, зазначивши, що це серйозний удар по репутації вишу в період вступної кампанії.

Проректор зауважив, що обоє посадовців багато років працюють в університеті. «Андрій Бойко був прогресивним деканом. З заступником декана я менше контактував, але економічний факультет теж у непоганій ситуації кілька років. Повідкривали нові освітні програми на факультетах. Прогресивні хлопці у плані набору студентів, у плані деканатської роботи», – прокоментував Ігор Турко.

Проректор зазначив, що Андрія Бойка та Ярослава Березівського можуть відсторонити від посад після рішення суду.

За інформацією обласної прокуратури, підозрювані вимагали гроші від студентів за успішне складання заліково-екзаменаційної сесії. Один з посадовців одержав хабар у розмірі майже 17 500 грн, а інший – 4 500 грн. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.