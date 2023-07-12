Посадовців затримали після отримання ними хабарів від студентів

Правоохоронці викрили на хабарництві посадовців одного з львівських університетів, які за 22 тис. грн обіцяли успішне складання сесії. За підозрою у хабарництві затримали декана одного факультету та заступника декана іншого факультету.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 12 липня, декану та заступнику декана одного львівського ВНЗ повідомили про підозри у хабарництві. За даними слідства, вони вимагали у студентів гроші за закриття сесії. Посадовців затримали після отримання ними хабарів. Один із фігурантів одержав хабар у розмірі майже 17 500 грн, а інший – 4 500 грн.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що йдеться про посадовців з двох різних факультетів одного ВНЗ. Правоохоронці не розголошують назву університету.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.