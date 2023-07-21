Декан Андрій Бойко (зліва) та заступник декана Ярослав Березівський

Галицький районний суд Львова відсторонив від посад затриманих на хабарах посадовців Львівського університету ветеринарної медицини, а також обрав їм запобіжні заходи – тримання у СІЗО з можливістю вийти під заставу. Декану біолого-технологічного факультету Андрію Бойку призначили 161 тис. грн застави, а заступнику декана факультету економіки та менеджменту Ярославу Березівському – 214 тис. грн застави.

Правоохоронці оголосили підозри Андрію Бойку та Ярославу Березівському в отриманні хабарів від студентів за успішне складання сесії. В ухвалах суду оприлюднили деталі справи про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади оприлюднили деталі справи.

Декана біолого-технологічного факультету ветеринарного університету Андрія Бойка обвинувачують у вимаганні 4,5 тис. грн від студента за успішне складання сесії. Студент звернувся до правоохоронців, які надали йому імітаційні гроші. Затримання посадовця відбулось 11 липня у його службовому кабінеті після отримання хабаря.

Андрія Бойку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 161 тис. грн застави. Посадовця також відсторонили від посади на два місяці.

Заступнику декана факультету економіки та менеджменту ветеринарного університету Ярославу Березівському також оголосили підозру в одержанні хабарів. Березівський є доцентом кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича та фактично виконує обов’язки заступника декана факультету.

В ухвалі суду вказано, що до Ярослава Березівського звернувся студент, якого відрахували з університету, та сказав, що хоче поновитися в навчальному закладі. Ярослав Березівський посприяв тому, щоб хлопця поновили в університеті. Весною 2023 року перед початком сесії заступник декана натякнув на хабар, оскільки хлопець «не віддячив його сприяння у поновленні на навчанні».

28 червня Ярослав Березівський зателефонував студенту та сказав, що їм треба зустрітись, бо сесія уже завершилась і студенту треба заплатити 10 тис. грн за її успішне складення. Зустріч відбулась 7 липня у службовому кабінеті Ярослава Березівського, посадовець ще раз наголосив на необхідності заплатити 10 тис. грн за складення сесії та ще 200 доларів за сприяння у поновленні на навчанні. 11 липня хлопець перерахував гроші на особистий банківський рахунок Ярослава Березівського, потім його затримали правоохороці.

Суд обрав міру запобіжного заходу Ярославу Березівському у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під 214 тис. грн застави. Також посадовця відсторонили від посади доцента кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича терміном на два місяці.

Досудове розслідування у цій справі триває.