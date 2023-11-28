Раніше Івана Січака судили через булінг щодо учнів

Турківський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів скандального директора школи гірського села Верхня Яблунька Івана Січака, який виписував премії своїй сестрі та доньці. Суд призначив Івану Січаку 3400 грн штрафу. Раніше Івана Січака судили через булінг щодо учнів.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, Іван Січак, працюючи директором Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Боринської селищної ради, у 2021 році виписував премії своїй доньці та сестрі, не повідомивши про це селищного голову Боринської селищної ради, чи начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради.

Щодо Івана Січака склали протоколи про вчинення адмінправопорушення – порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. На судові засідання директор школи неодноразово не з’являвся, він подавав заяви про неможливість прибуття в суд через перебування на лікуванні, однак підтверджуючих документів не надав.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Івана Січака винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив йому 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що Івана Січака судили через булінг щодо учнів, батьки заявляли, що директор школи бив та лаяв дітей. Івана Січака у 2022 році звільнили з посади директора через суд, однак згодом він поновився на посаді. Після поновлення Січака на роботі 270 учні почали бойкотувати навчання, батьки учнів також виходили на протести та заявляли, що Іван Січак є парафіянином УПЦ МП і активним прихильником проросійських наративів. У листопаді 2023 року суд вдруге звільнив Івана Січака з посади, однак на рішення ще може бути подана касація.