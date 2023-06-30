Керівник лісгоспу зберігав цілий арсенал нелегальної зброї

СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами у приватному будинку керівника державного підприємства «Магерівський військовий лісгосп» на Львівщині. Нелегальну зброю вилучили, а керівника лісгоспу затримали.

«В одному з районів Львівщини СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами. Облаштував тайник керівник держпідприємста лісової галузі у приватній будівлі», – повідомили в СБУ Львівщини у п’ятницю, 30 червня.

У будинку правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велику кількість бойових набоїв різного калібру.

Вилучена в керівника лісгоспу зброя та боєприпаси (фото СБУ)

Вилучену зброю скерували на експертизу. Керівника лісгоспу затримали, йому повідомили про підозру за незаконне зберігання вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, зброю та боєприпаси вилучили в приватному будинку 51-річного керівника ДП «Магерівський військовий лісгосп» на Жовківщині Ігоря Бегійовича.

За даними YouControl, він виконує обов’язки керівника згаданого лісгоспу упродовж останнього року. Раніше очолював Жовківське ДЛГП «Галсільлісу». ZAXID.NET спробував отримати коментар Ігоря Бегійовича з приводу виявленого схрону зброї, однак його телефон був вимкнений.