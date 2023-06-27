Підозрюваний продав дві гранати за 5 тис. грн

Мешканець Стрийського району на Львівщині торгував бойовими гранатами. За даними правоохоронців, чоловік продав дві гранати за 5 тис. грн, після чого його затримали.

Як розповіли у вівторок, 27 червня, у прокуратурі Львівщини, неодноразово судимий 48-річний чоловік незаконно зберігав та збував ручні гранати в Стрию.

«Задокументовано, що фігурант за 5 тис. грн продав місцевому мешканцю дві гранати. Після чого «покупець» пішов і добровільно здав оборонну осколкову ручну гранату та запал працівникам поліції. А також повідомив, у кого їх купив», – повідомили в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру за незаконне зберігання та збут бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.