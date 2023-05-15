Боєприпаси та зброю передали для дослідження

У Києві співробітники Національної поліції виявили в одному з місцевих гаражів арсенал озброєння та боєприпасів до нього. Власник зберігав у своєму гаражі понад 35 тис. набоїв та тяжке протитанкове озброєння, повідомили у прес-службі Національної поліції України у понеділок, 15 травня.

«В ході досудового розслідування кримінального провадження в одного з фігурантів вилучили понад 35 тисяч набоїв до вогнепальної зброї, гранати, РПГ з реактивними снарядами до нього, боєприпаси до гранатометів та інше», – повідомили у прес-службі поліції.

Вилучений арсенал киянина направили на дослідження. Для чого чоловік збирав зброю та набої до неї, не уточнили.

Власнику гаража кваліфікували порушення ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою). Йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією зброї.

Нагадаємо, 4 травня у Львові затримали іноземця за незаконне зберігання зброї. Правоохоронці також встановили, що іноземець перебуває на території України незаконно. В іноземця виявили та вилучили 120 набоїв, магазини до АК, а також корпус гранати РГД-5 та підривач.