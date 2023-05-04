Все вилучене скерували на експертизу

У Львові правоохоронці викрили і затримали 44-річного іноземця, який незаконно зберігав боєприпаси. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Про це у четвер, 4 травня, повідомили у поліції Львівської області.

Під час обшуків в помешканні на вул. Лисинецькій у Личаківському районі Львова, де тимчасово проживає іноземець, правоохоронці виявили та вилучили 120 набоїв, магазини до АК, а також корпус гранати РГД-5 та підривач. Все вилучене скерували на експертизу.

Боєприпаси, які зберігав затриманий (фото поліції у Львівській області)

На фото, яке опублікувала поліція, затриманий у військові формі. На правій руці видно шеврон 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, на грудях шеврон – спецпідрозділу «Хорт», а на лівій руці – нашивка прапорів Україна-Грузія. Водночас у поліції немає жодних підтверджуючих даних про те, що затриманий був військовослужбовцем.

Затриманий іноземець (фото поліції у Львівській області)

Також правоохоронці встановили, що іноземець перебуває на території України незаконно. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що затриманий є грузином.

Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.