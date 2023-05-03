Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним у незаконному зберіганні боєприпасів інспектора Львівської митниці Назара Михайлика. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці квітня 2023 року, у помешканні інспектора Львівської митниці був проведений обшук, під час якого було знайдено набої з маркуванням на гільзах 9 mm P.A.Knall (17 штук) і набої з маркуванням на гільзах RWS 9 mm P.A.Knall (8 штук). У матеріалах справи вказано, що ці набої є боєприпасами і придатні для стрільби з короткоствольної вогнепальної зброї. Вказано, що набої знайшли у помешканні митника ще у 2015 році.

Назар Михайлик працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення «Малехів» митного поста Львівської митниці. У суді він розповів, що ще у 2008 році святкував свій день народження у Львові, він запросив близько 30 людей і у той день не розпаковував подарунки, тому не знає, хто що йому подарував. Серед подарунків були набої. Митник заявляє, що у нього був зареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль, тому він поклав їх у сейф.

Назар Михайлик заявляє, що не знав, що ці патрони є боєприпасами, а дізнався про це лише під час розслідування. Просив суд його виправдати.

Справу розглядав суддя Володимир Мусієвський, який дослідив матеріали справи та визнав Назара Михайлика винним у незаконному зберіганні боєприпасів, призначивши три роки тюрми, але звільнив від відбування цього покарання з річним іспитовим терміном. Вилучені патрони сууд вирішив знищити. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що у 2018 році Пустомитівський райсуд Львівщини уже розглядав цю справу, тоді Назара Михайлика виправдали. Однак прокурор подав апеляцію на вирок суду і Апеляційний суд Львівської області призначив новий розгляд справи у суді першої інстанції.