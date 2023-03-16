У похоронному бюро у Львові переховували велику кількість зброї та наркотики

Поліція провела обшуки у львівському бюро ритуальних послуг, де переховували зброю, боєприпаси та наркотики. Підозрюваного в незаконному зберіганні зброї та наркотиків 32-річного уродженця Тернопільщини затримали.

Як повідомили в п’ятницю, 16 березня, в поліції Львівщини, 32-річний уродженець Тернопільської області, тимчасово проживав в одному з львівських бюро ритуальних послуг. Під час обшуку в приміщенні бюро поліцейські виявили та вилучили автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру, гранату Ф-1, арбалет.

Cеред похоронних вінків та трун переховували велику кількість зброї та наркотики (фото поліції)

Крім того, було виявлено близько 500 грамів наркотичних та психотропних речовин – канабіс та амфетамін, вартість яких на «чорному ринку» становить понад 150 тис. грн. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

32-річного підозрюваного в незаконному зберіганні зброї та наркотиків затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі відкрите кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Після проведення експертизи наркотиків та психотропів затриманому оголосять додаткову підозру.