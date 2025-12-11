Невідомі запустили бойовий дрон у приватний будинок у Сокільниках

У ніч на четвер, 11 грудня, у селі Сокільники біля Львова стався вибух через влучання дрона в приватний будинок. Поліцейські відкрили справу за статтею про замах на вбивство.

«Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку», – cказано в офіційному повідомленні поліції вранці 11 грудня.

Не місці працюють всі профільні служби. Поліцейські вилучили залишки БПЛА. Деталі обіцяють повідомити згодом.

За попередніми даними ZAXID.NET, зловмисники запустили дрон по приватному будинку на вул. Святковій у районі ЖК «Південний» у Сокільниках, де поруч з багатоповерхівками розташовані особняки. Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги.

Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 15 років.