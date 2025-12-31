Аеропорт у Варшаві тимчасово не працює

Через інтенсивні снігопади аеропорт Варшава-Модлін 31 грудня тимчасово зупинив прийом і відправлення рейсів. Про це повідомили вранці о 9:00 у пресслужбі аеропорту, пише polsatnews.pl.

Усі рейси призупинені до 14:00, проте час відновлення роботи може змінюватися залежно від погодних умов і темпів очищення смуги. Частину літаків перенаправили в інші аеропорти. Зокрема, рейс Air Arabia, запланований до Варшава-Модлін, відправлять до Варшава-Шопен.

В аеропорту продовжують працювати відповідні служби, які очищають злітно-посадкову смугу та стоянки для літаків. Затримки можливі навіть у найбільшому польському аеропорту Варшава-Шопен.

Додатково літаки проходять процедуру обледеніння, коли з поверхні крил і фюзеляжу видаляють сніг, лід і іній за допомогою гарячої суміші гліколю та води. Зазвичай це триває кілька хвилин і проводиться безпосередньо перед стартом на спеціальних майданчиках. Та, за даними LOT, обледеніння великого Boeing 787 Dreamliner може тривати до 20 хвилин.

Критична ситуація на трасі S7

Сильні снігопади спричинили масштабні проблеми й на дорогах. Віцеміністр інфраструктури країни Станіслав Буковець повідомив про затори на трасі S7, особливо у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Водії вантажівок годинами стояли у снігових заторах, а пізніше рух відновлювали лише однією смугою.

За словами Буковця, снігові замети ускладнювали створення «коридорів життя» для служб екстреного реагування. Вночі дорожні служби навіть рухалися проти потоку, щоб розчистити трасу та евакуювати застряглі автомобілі.

Ситуація на S7 у районі Млави також залишалася складною. Віцеміністр закликав водіїв вантажівок обирати альтернативні маршрути, зокрема через автотрасу A1.

За прогнозами Інституту метеорології та водного господарства Польщі, інтенсивність снігопаду має зменшитися, що дозволить поступово нормалізувати рух на дорогах і в аеропортах.