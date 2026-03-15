Зенітний ракетний комплекс SAMP/T NG

Україна отримає від Франції зенітний ракетний комплекс останнього покоління SAMP/T NG для протидії балістичним та високошвидкісним цілям. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, пише «Укрінформ» в неділю, 15 березня.

За словами Зеленського, під час свого візиту до Франції 13 березня він домовився з французьким колегою Еммануелем Макроном про постачання Україні ЗРК, що могли б замінити американські системи ППО Patriot.

«Під час зустрічі з Еммануелем найважливішою і найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива (Patriot, – ред.) в контексті систем ППО. SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. У цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою», – розповів Зеленський.

Він також відзначив, що якщо SAMP/T NG позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.

Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться створити власну систему ППО. Це завдання він поклав на міністра оборони Михайла Федорова.

«Або нам дадуть США ліцензію на Patriot, або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів, або в України буде своя система ППО, що зʼявиться раніше… Ми будемо робити кроки щодо ППО, ракетобудування – ви їх побачите», – наголосив Зеленський.

За його словами, в України має бути кілька сотень систем ППО, бо «війна закінчиться, а кількість ідіотів на тому боці не зменшиться».

Додамо, що Україна з 2023 року є оператором франко-італійської системи SAMP/T, також відомої як MAMBA. ЗРК може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдиний комплекс європейського виробництва, здатний збивати балістичні ракети.

За даними військового порталу Defence Express, оновлену версію комплексу ЗРК SAMP/T NG концерн Eurosam почав розробляти ще у 2021 році. Рішення про серійне виробництво SAMP/T NG та нових ракет сімейства Aster до нього уклали в лютому 2023 року з планом почати постачання у 2026 році. Однак на кінець осені 2025 року SAMP/T NG лише завершував випробування та готувався до серійного виробництва. Франція очікує отримати до 2030 року вісім ЗРК SAMP/T NG, а ще чотири до 2034 року.

Завдяки швидкому розгортанню та мінімальному складу особового складу, система SAMP/T NG здатна забезпечити повний 360° захист щільно забудованих цивільних районів, військових частин та критично вразливих об’єктів. ЗРК може одночасно протидіяти різноманітним загрозам, включно з маневровими та балістичними ракетами, балістичними боєприпасами з повторним входом в атмосферу, високошвидкісними тактичними ракетами, дронами та високоманевровими літальними апаратами.