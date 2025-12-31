На зловживаннях викрили заступника начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області

На Буковині посадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури підозрюють у зловживаннях на 2,5 млн грн. Про це 31 грудня повідомив Офіс генпрокурора.

Йдеться про будівництво мосту через річку Прут на дорозі Новоселиця – Герца – пункт пропуску «Дяківці», яке реалізовували в межах державної програми «Велике будівництво». У 2020 році Служба автодоріг уклала з підрядною організацією договір на виконання робіт загальною вартістю понад 171 млн грн.

У процесі будівництва до проєкту внесли зміни, зокрема за державні гроші виготовили спеціальну індивідуальну опалубку. Після завершення робіт підрядник мав повернути ці матеріали державі або компенсувати їхню вартість. Натомість опалубку оформили як металобрухт, а реальну вартість не відшкодували.

Відповідні акти виконаних робіт із переплатою в понад 2,5 млн грн підписав заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364) ККУ.