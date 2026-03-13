Автомобіль Porsche Taycan по смузі зустрічного руху об’їхав затор на вул. Степана Бандери

У Львові водій електрокару Porsche Taycan об’їхав затор на вул. Степана Бандери зустрічною смугою. Відео порушення оприлюднили у соцмережах, після чого патрульна поліція розшукала водія.

У телеграм-каналі ZahidWTF 13 березня оприлюднили відео, як автомобіль Porsche Taycan по смузі зустрічного руху об’їхав близько 30 авто, які стояли у заторі на вул. Степана Бандери у Львові.

На відео вказані номера авто ВС1515YC. Це електричне авто 2023 року випуску, яке продавали на аукціоні в США приблизно за 25 тис. доларів.

Патрульна поліція Львівщини повідомила, що розшукала 46-річного порушника після моніторингу соцмереж. У пресслужбі ZAXID.NET уточнили, що на водія склали протокол за ч.2 ст.122 КУпАП, що передбачає 510 грн штрафу.