Водій припаркувався на кучугурі снігу, частково зайнявши паркомісце для людей з інвалідністю

У четвер, 5 лютого, патрульні поліцейські склали постанову на 38-річного львів’янина, який припаркував автомобіль Jeep Wrangler на кучугурі снігу поблизу торгового центру Львові, частково зайнявши паркувальне місце для людей з інвалідністю.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, на парковці одного із торгових центрів на вул. Кульпарківській водій Jeep Wrangler здійснив зупинку на місці для людей з інвалідністю, припаркувавшись на сніговій кучугурі. Ймовірно, таким чином водій хотів уникнути відповідальності.

Інспектори відразу відреагували на правопорушення та встановили дані 38-річного керманича. Ним виявився місцевий мешканець.

На нього винесли постанову за зупинку чи стоянку у місцях, призначених для водіїв з інвалідністю (ч. 6 ст. 122 КУпАП). У поліції наголосили, що зупинка та стоянка транспортних засобів має здійснюватися відповідно до вимог ПДР, а не «як зручно».