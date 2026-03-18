ІПСО спрямована на посилення напруги між Україною та Угорщиною

Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію російських служб, спрямовану на дестабілізацію ситуації на Закарпатті та посилення напруги між Україною та Угорщиною.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у середу, 18 березня, росіяни дзвонять з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти із нібито українських телефонних номерів. Під час розмов представляються учасниками національно-патріотичних формувань та українськими правоохоронцями і вимагають від жителів угорської громади залишити територію України, погрожуючи фізичною розправою.

«Для проведення ІПСО росіяни використовують технологію підміни номера через IP-телефонію. Встановлено, що дзвінки здійснювалися з території РФ. Наразі СБУ проводить роботу із блокування інформаційно-психологічної спецоперації», – зазначили в Службі безпеки.

В СБУ просять громадян не піддаватися на подібні провокації, а в разі отримання погроз або підозрілих повідомлень інформувати в чатах для звернень або за телефоном 0 800 501 482.