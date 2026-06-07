Загалом участь у ЛГБТ-мітингу взяли приблизно 150 учасників

У неділю, 7 червня, у центрі Львова, на площі перед оперним театром, відбувся ЛГБТ-мітинг. Паралельно там пройшла акція противників ЛГБТ-організацій. На місці працювала велика кількість правоохоронців.

Серед вимог активістів ЛГБТ – внесення правок до нового проєкту Цивільного кодексу, зокрема включити туди визнання одностатевих партнерств.

«Громадські організації “Феміністична майстерня” та “Інсайт” організовуємо акцію до pride-місяця. В нас є декілька вимог, одна з них – визнати одностатеві партнерства. В проєкті нового Цивільного кодексу виключили поняття одностатевих партнерств», – розповіла у коментарі ZAXID.NET учасниця ЛГБТ-мітингу Анастасія-Любов Панькевич.

Також під час події провели одностатеве весілля, під час якого побралися дві жінки. Загалом участь у ЛГБТ-мітингу взяли приблизно 150 учасників. Вони тримали у руках плакати із надписами: «Кохання – це не злочин», «Вільна країна – вільне кохання», «Бог є любов». Зазначимо, що акція тривала орієнтовно півтори години.

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Під час мітингу одружилася одностатева пара (фото ZAXID.NET)

Паралельно на площі перед Львівським оперним театром відбулася акція противників ЛГБТ-організацій, багато яких прийшли із закритими балакалавами обличчями. Як зазначили учасники, їхня мета – відстояти християнські традиційні цінності. Вони тримали у руках плакати із надписами – «ЛГБТ – психічний розлад, а не орієнтація», «Захисти родину, збережи Україну», «ЛГБТ – не орієнтація, а політичний рух», «Я за традиційну сім’ю».

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Опоненти ЛГБТ-мітингу (Усі фото ZAXID.NET)

«Ми підтримуємо традиційний інститут сім’ї, нашу Конституцію України, де вказано, що є лише союз чоловіка і жінки. Ми проти інших цінностей, які нам намагаються нав’язати, ми виступаємо за підтримку нашого власного, за християнські та сімейні цінності. Ми розуміємо, наскільки це важливо, особливо в час, коли триває війна. І саме війна має бути в пріоритеті, – розповів начальник медичної служби другої сотні добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Юрій Череватий.

На місці події працювала велика кількість правоохоронців, учасників двох мітингів правоохоронці відмежували один від одного, а також площу біля оперного театру обгороджували поліцейськими бусами.