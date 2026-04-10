Тимур Левчук (ліворуч) і Зорян Кісь

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся і його партнера, громадського активіста Тимура Левчука у справі проти України. Суд визнав, що держава не виконала свого обов’язку забезпечити ефективне розслідування нападів з ознаками нетерпимості. Про це 9 квітня повідомили ГО «Точка опори» та Центр «Соціальна Дія».

Суд розглядав події 2015 року в Києві, коли на заявників, які проводили соціальний експеримент щодо толерантності до одностатевих пар, напала група невідомих. Невідомі ображали пару, застосували перцевий балончик та побили ногами.

Попри наявність відеодоказів та публічний розголос, правоохоронці не забезпечили належного розслідування. Кримінальне провадження неодноразово закривалося, нападників не було встановлено, а можливий мотив ненависті не отримав належної правової оцінки.



У рішенні від 9 квітня ЄСПЛ визнав порушення Україною статті 14 Конвенції (заборона дискримінації) у поєднанні зі статтею 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

«Суд наголосив: держава має не просто декларувати захист, а реально розслідувати посягання на фізичну недоторканність особи. Відповідальність за провал слідства лежить на правоохоронній системі, а не на потерпілих», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні Верховний Суд України вперше в Україні визнав сімʼєю одностатеву пару. Зорян Кісь та Тимур Левчук проживають разом з 2015 року та довгий час намагались узаконити свої стосунки в рідній країні.