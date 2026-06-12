Президент заявив, що замість миру росіяни обирають ракети

Президент Володимир Зеленський у зверненні 12 червня закликав українців бути максимально уважними до повітряних тривог сьогодні і в наступні дні. Він підкреслив, що Росія повністю відкинула мирне врегулювання, зробивши ставку на ракетний терор.

«Обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність обов’язково. Бережіть життя», – заявив президент.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що упродовж 12 червня Росія може вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Ця ракета здатна нести ядерний заряд та вражати цілі на відстані до 5500 км.

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Як писав ZAXID.NET, з 2024 року Росія здійснила три атаки балістичними ракетами «Орєшніком» по Україні. Уперше росіяни застосували «Орєшнік» в листопаді 2024 року для атаки по Дніпру, вдруге – для удару по Львову в січні 2026 року. Третій удар ворог здійснив по Білій Церкві у ніч на 24 травня, знищивши три гаражі.