Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник долучились до фракції «Слуга народу»

У Верховній Раді у вівторок, 18 серпня, склали присягу двоє нових народних депутатів – Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова. Обоє увійшли до парламентської фракції «Слуга народу».

Вони отримали депутатські мандати замість Дениса Маслова і Віталія Безгіна. Моркляник та Рєзнікова обрали на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу». Центральна виборча комісія зареєструвала їх народними депутатами України 30 липня.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зазначимо, що Моркляник і Рєзнікова були включені до виборчого списку цієї партії під № 163 та № 165 відповідно.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що відомо про Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову

Богдан Моркляник родом із селища Міжгір’я на Закарпатті. Він закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «промислове та цивільне будівництво» та має науковий ступінь доктора технічних наук. У різні роки він викладав у «Львівській політехніці» та працював заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У березні 2022 року мобілізувався до Збройних сил України.

Вікторія Рєзнікова родом із Хмельницького, здобула освіту за спеціальністю «правознавство» у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. Рєзнікова має науковий ступінь докторки юридичних наук. Спочатку вона працювала бухгалтеркою, а згодом перейшла у юридичну сферу, з 2018 року – членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

У 2019–2024 роках вона очолювала кафедру господарського права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. У 2024 році стала завідувачкою кафедри економічного права та економічного судочинства. У 2025 році Рєзнікова отримала статус членкині-кореспондентки Національної академії правових наук України.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв у четвер, 16 липня, заявив, що складає депутатський мандат. За його словами, причиною такого рішення стала його незгода з кадровими перестановками.