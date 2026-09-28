Онук спалив померлу бабусю на городі

У селі Ільник Турківської громади на Львівщині онук спалив на городі тіло померлої бабусі, оскільки та нібито заповіла так вчинити. Поліція розслідує справу як умисне вбивство.

Як зазначається в ухвалі Турківського районного суду Львівської області, 16 вересня 2026 року житель села Ільник після смерті бабусі, нібито виконуючи її волю, спалив тіло на городі біля житлового будинку, де старенька проживала. Рештки спаленого тіла з попелом він зібрав у дві каструлі (виварки).

Про інцидент в поліцію повідомила донька померлої (мама фігуранта). Вона також підтвердила, що померла заповіла спалити тіло.

На місці події поліцейські вилучили речові докази, зокрема, відеокамеру з батареєю та флеш-носієм, ніж кухонний, ножиці, пляшку з-під пива «Львівське світле» ємністю 1,8 літра, господарський ніж, пляшку з запахом паливно-мастильних матеріалів та дві виварки з попелом. Суд наклав арешт на вилучене майно, яке скерують на експертизу. Справу розслідують за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст. 115 ККУ).

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