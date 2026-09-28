Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Петра Порошенка через можливий розгляд питання 29 вересня на сесії Львівської районної ради щодо розширення меж Сокільників. У зверненні мер просить особисто втрутитися та не допустити рішення, яке може загрожувати інтересам держави.

«Фракція «Європейської Солідарності» має значне представництво у районній раді, тому сьогодні багато залежить від позиції вашої політичної сили. Аеропорт – це стратегічна інфраструктура держави. Після завершення війни Україні буде потрібен сильний міжнародний аеропорт, вантажний хаб і можливість розвивати авіаційну інфраструктуру Львівщини. Якщо сьогодні віддати ці землі під багатоповерхівки, завтра повернути їх уже не вдасться», – йдеться у зверненні.

Андрій Садовий також закликав Петра Порошенка особисто долучитися до ситуації та сприяти недопущенню рішення, яке, за його словами, може зачепити інтереси держави й обмежити можливості Львова та західних областей України щодо подальшого розвитку аеропорту.

«Тут йдеться не про політику. Йдеться про те, яку країну ми залишимо після себе», – додав Андрій Садовий. Повністю звернення мера Львова до Петра Порошенка можна прочитати тут.

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Зазначимо, що фракція «Європейської солідарності »налічує 30 депутатів і є найбільшою у Львівській райраді.

До слова, у вівторок, 29 вересня, відбудеться засідання сесії Львівської районної ради. Формально питання розширення меж Сокільників до порядку денного не внесли, але за словами як голови Львівської ради Андрія Сулими, так і голів інших фракцій, сценарій розглянути скандальне питання «з голосу» більш ніж реальний. Поки депутати не озвучують свою позицію щодо можливого голосування на майбутній сесії та не прогнозують, чи райрада набере необхідну кількість голосів за розширення Сокільників.

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Хто стоїть за забудовою Сокільників?

Вперше про плани Сокільницької сільради розширити межі села та змінити генплан стало відомо ще наприкінці 2024 року. Це означає масштабне розширення села на 158 га, а разом з тим житлову забудову впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та збільшення населення до 50-60 тис., що, в свою чергу, може призвести до інфраструктурного колапсу.

Сокільницька сільська рада та Львівська міська рада мають розбіжності в поглядах щодо аеропорту. Влада Сокільників хоче забудувати прилеглу до летовища територію житлом. Щоб реалізувати ці плани, Сокільницька сільська рада має внести зміни до генерального плану села та розширити його межі на понад 150 га. Близько 60 гектарів із цієї території пропонують передбачити під житлову забудову. Детальніше про це ZAXID.NET писав у статті Операція «Аеропорт». Натомість міська влада Львова вважає, що житлова забудова у майбутньому повністю перекреслить перспективу розвитку аеропорту у місті і пропонує звести на цій території вантажний термінал.

Водночас проблема забудови зі сторони Сокільників несе за собою проблеми інфраструктурного навантаження. Зокрема, це стосується водопостачання. У міськраді та «Львівводоканалі» заявили, що Малечковицький водозабір уже працює на межі своїх можливостей, а подальше збільшення обсягів забудови може посилити навантаження на систему та створити ризики для забезпечення водою.

Як писав ZAXID.NET, у Сокільниках членкиня партії «Варта» Юлія Городечна та її компанія «Сокіл-Л», співвласники якої дотичні до франківської будівельної компанії blago, скуповують землі в Сокільниках. У 2025 році Юлії Городечній та її компанії належало близько 20 га землі. За останніми даними з реєстрів, навесні Юлія Городечна придбала ще низку ділянок загальною площею понад 8,7 га, а найбільший масив – 52,5 га – оформлений на ТзОВ «Сокіл-Л». Більше читайте у матеріалі: «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».