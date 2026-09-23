У вівторок, 29 вересня, Львівська районна рада може завершити дворічну епопею навколо розширення села Сокільники. Масштабна розбудова передбачає збільшення населення Сокільників із сьогоднішніх 15 до 50-60 тис. у перспективі кількох десятків років. Це означає, що впритул до обласного центру виросте місто-супутник, більшість проблем якого ляжуть на плечі Львова. При цьому жодної інфраструктури для проживання такої великої кількості нових мешканців селище наразі не має, а Львівська міська рада каже про інфрастурктурний колапс, який станеться у випадку реалізації цих планів.

Повідомлення про те, що сесія райради може знову взятись за межі Сокільників з’явилось не на сайті Сокільницької сільради або Львівської райради, про це у фейсбук повідомив головний редактор сайту «Галінфо» Андрій Маринюк.

ZAXID.NET поспілкувався із головою Львівської райради Андрієм Сулимом та головами депутатських фракцій про те, чи розглядатиме сесія питання розширення Сокільників. З огляду на масштаби проєкту, це рішення стане доленосним і кардинально змінить прильвівську громаду, тож ми також запитали депутатів про їхню політичну відповідальність за такі кроки. І ось що нам вдалось з’ясувати.

Голова Львівської райради і заразом представник найбільшої фракції «Європейська солідарність» Андрій Сулим підтвердив, що наміри розглянути скандальне питання є. За його словами, у у понеділок, 22 вересня до райради надійшло звернення Сокільницької сільради, в якому вона просить розглянути на черговій сесії питання розширення села. Голова відразу ж скерував це питання на вивчення профільних комісій – земельну та ЖКГ і архітекстури. Як стало відомо ZAXID.NET, засідання цих комісій відбудуться найближчими днями.

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«Такі питання, як зміна меж населених пунктів, обов'язково розглядаються двома профільними комісіями. Станом на зараз сформовані порядки денні комісій. Комісії поки що це питання в порядку денному не мають. Але вчора до нас надійшов на адресу районної ради лист від Сокільницької територіальної громади з проханням розглянути дане питання на профільних комісіях і в тому числі винести його на розгляд депутатів на пленарному засіданні», – зазначив Андрій Сулим.

За словами голови райради, відповідальність за внесення питання розширення Сокільників зараз повністю лежить на членах і головах цих двох профільних комісій.

«Члени та голови профільних комісій мають визначитися, чи сформований їхній порядок денний остаточно – хоча, на мою думку, він уже таким є. Коли депутати голосуватимуть за порядок денний комісії за основу, вони вирішуватимуть, чи вносити це питання. Тобто це виключно залежить від голосування самих депутатів і від того, як інформуватиме голова відповідної комісії», – додав голова райради.

Нагадаємо, у липні 2025 року постійна комісія з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Львівської районної ради перенесла питання про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення та зміни меж Сокільників, щоб дочекатися перших результатів засідання новоствореної робочої групи за участі представників сільради, міської ради Львова та аеропорту.

Андрій Сулим відмовився прогнозувати, чи райрада збере необхідну кількість голосів за розширення меж Сокільників, якщо це питання все ж винесуть на сесію 29 вересня.

Як повідомив депутат фракції «Європейська солідарність» Богдан Шустер, розгляд на сесії питання розширення Сокільників станом на п’ятницю, 18 вересня, немає у порядку денному. Водночас він зазначив, що його можуть додатково винести на розгляд депутатів під час засідання та назвав такий сценарій цілком можливим.

На запитання про те, чи підтримує фракція голосування за розширення меж Сокільників, він відповів: «В нас ще не відбулося засідання фракції, тому я не можу сказати за фракцію. Ми це обговорюватимемо більш детальніше, тому що це питання набуло серйозного розголосу і давно обговорюється». Свою позицію щодо розширення меж Сокільників Богдан Шустер озвучити відмовився.

Натомість депутат пояснив, що наслідки голосування для обох громад усвідомлює. «Ми вивчаємо питання каналізування та водопостачання і розуміємо чисельність населення, ми це все враховуємо», – додав Богдан Шустер.

Також ZAXID.NET запитав депутата про інформацію щодо зустрічі депутатів фракцій райради з потенційним забудовником території у Сокільниках. За нашими даними, під час зустрічі йшлося про можливу передачу фракціям автомобілів. Богдан Шустер зазначив, що автівки, які пропонували забудовники, мали передати для ЗСУ, проте він не уточнив, про які саме автомобілі та їхню кількість йшлося, оскільки це питання, за його словами, не обговорювали.

У коментарі голова фракції «Свобода» Ярина Вайда заперечила, що питання розширення села буде розглядатися на сесії райради, як і те, що забудовники на зустрічі пропонували автівки депутатам.

«Наскільки мені відомо, то на президії це питання не розглядалося. Такої інформації у мене немає», – коротко відповіла голова фракції.

На запитання, чи підтримуватиме фракція питання розширення Сокільників, Ярина Вайда відповіла, що оскільки воно не розглядатиметься, то консультацій з фракцією щодо нього не проводилося. Також вона наголосила, що депутати фракції «Свобода» не ініціюватимуть внесення цього питання до порядку денного «з голосу».

За словами голови фракції «Самопоміч» Івана Мовчана, питання розширення меж Сокільників наразі набирає обговорення. Разом з тим від Сокільницької громади надійшло звернення з пропозицією винести його на розгляд депутатів «з голосу». Мовчан наголосив, що фракція «Самопоміч» категорично проти такого способу внесення питань.

«Ми підтримуємо здоровий глузд. І виходячи з цього, це є великим навантаженням на наше місто. Якщо будуть виконані всі умови щодо каналізації, водопостачання, водовідведення, то тоді воно набере іншого забарвлення. А зараз це просто чергові обіцянки, які згодом впадуть на плечі міста», – зазначив Іван Мовчан.

До слова, у середу, 23 вересня, також стало відомо про те, що «Львіводоканал» звернувся до суду, щоб не допустити критичного навантаження на міську інженерну інфраструктуру через масштабну забудову села Сокільники. Наприкінці 2024 року Сокільницька сільська рада затвердила генплан, у якому заклали масштабне житлове будівництво із підключенням до львівських систем водопостачання та водовідведення. При цьому йдеться про житло для понад 50 тис. людей, а можливості міських мереж під час планування забудови не врахували. Документ також не погоджували з «Львівводоканалом» та Львівською міською радою.

Зокрема, керівник «Львіводоканалу» Дмитро Ванькович заявив, що львівський Малечковецький водозабір, до якого вже зараз підключені Сокільники, перебуває на грані та не витримує навантаження. Разом з тим жодних власних джерел централізованого водопостачання та очисних споруд у Сокільниках немає.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова», хто може бути зацікавлений у забудові біля Львівського летовища та хто там скуповує земельні ділянки.