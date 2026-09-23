ДБР викрило ще одного фігуранта справи про підкидання наркотиків Олександру Ширшину

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру у справі підкидання наркотиків майору Збройних сил України Олександру Ширшину. Про це у середу, 23 вересня, повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці викрили чоловіка, якого у кримінальних колах називають «медвежатником» — жаргонна назва злодія, який спеціалізується на зламуванні сейфів, замків та інших сховищ. Саме він відкрив авто Олександра Ширшина, щоб троє військових, які наразі перебувають під вартою, підкинули туди наркотики.

ДБР наголошує, що злочинці ретельно спланували спробу дискредитації майора ЗСУ. Підкинувши наркотики в автомобіль Ширшина, фігуранти планували, що його притягнуть до кримінальної відповідальності зі штучно створеними «доказами». Встановлено, що підозрювані військові не лише підкинули наркотичні речовини, а й самі повідомили про їхню наявність в авто Ширшина правоохоронцям, а також передали їм його маршрут.

«Для реалізації цього плану вони підшукали особу, яка мала відкрити чужу автівку. За даними слідства, саме його дії дали іншим учасникам змогу безперешкодно потрапити всередину та підкинути заборонені речовини. У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникнули до автівки потерпілого біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи», – йдеться у повідомленні ДБР.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чоловіку, який незаконним способом відкрив авто Ширшина, оголосили підозру у пособництві незаконному проникненню до іншого володіння людини (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України).

Нагадаємо, 28 серпня Олександр Ширшин повідомив, що в його автомобілі правоохоронці виявили наркотики. Військовий запевнив, що не вживає наркотичних речовин, й висунув припущення, що їх йому підкинули підлеглі командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва.

9 вересня ДБР повідомило про викриття трьох військових, які підкинули Олександру Ширшину наркотики. Відомо, що це військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

10 вересня Печерський райсуд Києва відправив одного з підозрюваних – Алієва Т. В. – під варту з можливістю внесення застави – 14 млн 976 тис. грн. Наступного дня, 11 вересня, запобіжні заходи обрали ще двом фігурантам – тримання під вартою з можливістю застави.