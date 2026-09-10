Олександру Ширшину троє військових підкинули у авто канабіс та PVP

У четвер, 10 вересня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з трьох військових, яких підозрюють у підкиданні наркотиків колишньому командиру батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександру Ширшину. Про це повідомило «Суспільне».

Адвокати підозрюваного Алієва Т. В. просили проводити судове засідання у закритому режимі, стверджуючи, що є ризик розголошення державної таємниці та розташування військової частини. Суд вирішив закрити засідання попри клопотання прокурора про проведення засідання у відкритому режимі. Захисники підозрюваного повідомили, що він не визнає своєї провини.

Суд обрав для Алієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 листопада 2026 року з можливістю внесення застави – 14 млн 976 тис. грн.

Нагадаємо, 28 серпня Олександр Ширшин повідомив, що у Харкові під час зупинки його авто поліцейськими у нього виявили згортки з наркотиками. Ширшин заявив, що наркотики йому підкинули, а причетними до цього він вважає командира 225 окремого штурмового полку Олега Ширяєва. Того ж дня у поліції заявили, що зупинили авто, за кермом якого перебував Олександр Ширшин, оскільки отримали інформацію про можливе перевезення наркотичних речовин. Крім того, заяву зробили у 16-му армійському корпусі, де наразі майор Олександр Ширшин служить офіцером управління. Там запевнили, що проведуть службове розслідування стосовно Ширшина, однак зазначили, що знають його «як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

3 вересня журналісти харківського медіа «Ґвара» повідомили, що ідентифікували правоохоронців у цивільному одязі, які були залучені до обшуків машини Ширшина 28 серпня. Детальніше про це читайте у матеріалі за посиланням.

9 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття військовослужбовців, які влаштували провокацію проти Олександра Ширшина. За даними слідчих, вони стежили за Ширшиним та підкинули у його авто, яке було припарковане біля будинку майора у Харкові, близько 30 зіп-пакетів із канабісом і PVP.

Затриманим повідомили про підозри у незаконному проникненні до житла, незаконному обігу наркотиків, поширенні конфіденційної інформації та підбурюванні до незаконного притягнення людини до кримінальної відповідальності. Правоохоронці не розголошували місце служби затриманих, однак за даними «Української правди» йшлося про військовослужбовців 225 окремого штурмового полку.