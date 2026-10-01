Затримані 18-річний та 19-річний запоріжці

У Запоріжжі правоохоронці затримали двох російських агентів, які готували замовні вбивства чотирьох військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора в четвер, 1 жовтня.

Затримані – 18-річний та 19-річний мешканці Запоріжжя. За даними слідства, вони погодилися на співпрацю з російською спецслужбою, коли шукали легкого заробітку в інтернеті. Спочатку хлопці підпалили військовий автомобіль, після чого російський куратор із ФСБ доручив їм готувати вбивства українських військових. За кожного вбитого росіяни обіцяли їм 120 тис. грн.

Щоб виманити українських військових, ФСБ використовувала фейкові акаунти дівчат у соцмережах і месенджерах. Від їхнього імені військовим пропонували зустрічі та запрошували їх у заздалегідь визначені місця, де на них мали чекати підозрювані.

«Підозрювані проводили розвідку місцевості, підшукували місця для нападів, узгоджували дії з куратором, а також придбали змінний одяг, рукавички, ніж та інші необхідні предмети», – зауважують в СБУ.

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За задумом російської спецслужби, один з агентів мав напасти на українських військових із ножем, а інший – знімати напад.

10 вересня правоохоронці затримали агентів, коли ті шукали локацію для засідки.

Під час обшуків у них вилучили телефони, ножі, травматичні пістолети з набоями та ручну гранату із запалом.

Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.