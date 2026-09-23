Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали 23-річного уродженця Запорізької області, якого підозрюють у підготовці теракту в центрі Рівного. Чоловіка викрили під час закладання саморобної вибухівки у смітник біля адмінбудівлі. Про це у середу, 23 вересня, повідомили пресслужби прокуратури та СБУ Рівненщини.

За даними слідства, підозрюваний приїхав до Рівного та влаштувався кур’єром служби доставки. Під час роботи він об’їжджав державні установи міста, фотографував їхні будівлі та територію і надсилав знімки російському куратору. Той мав визначити місце для теракту.

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Згодом російський спецслужбіст надіслав 23-річному чоловіку координати схрону з вибухівкою. 18 вересня підозрюваний приїхав велосипедом до визначеного місця на вул. Князя Володимира у Рівному та забрав пакет із деталями для саморобного вибухового пристрою. За отриманими в телеграм інструкціями він перевіз вибухівку до центру міста та заклав її у смітник біля однієї з адмінбудівель.

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Надалі росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку в годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Співробітники СБУ завчасно викрили цей план і затримали підозрюваного, коли він намагався втекти.

Вибуховий пристрій вилучили та знешкодили. Правоохоронці також встановили, що російські спецслужби завербували чоловіка, коли він шукав легких заробітків у телеграм-каналах.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому зберігалися фотографії державних установ та листування з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини уродженцю Запорізької області загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.