Тетяна Тимошенко раніше працювала лікаркою у Рівненському пологовому будинку

Дружина фігуранта антикорупційної операції НАБУ і САП «Карфаген» Івана Тимошенка Тетяна за два з половиною роки підприємницької діяльності отримала близько 17 млн грн доходу. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковане у середу, 23 вересня.

Тетяна Тимошенко відкрила ФОП у серпні 2023 року. Серед заявлених видів діяльності були, зокрема, постачання готових страв і торгівля меблями. Згідно з деклараціями її чоловіка, за перші чотири місяці роботи ФОП вона отримала 4,7 млн грн. У 2024 році дохід становив 5,9 млн грн, а у 2025-му – 6,4 млн грн.

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У жовтні 2025 року Тетяна Тимошенко закрила ФОП, однак у серпні 2026-го знову зареєструвала його. Тепер серед основних напрямів діяльності зазначене надання в оренду нерухомості.

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До початку підприємницької діяльності Тетяна Тимошенко працювала лікаркою у Рівненському пологовому будинку. Вона закінчила Буковинський державний медичний університет. Востаннє, згідно з деклараціями чоловіка, зарплату в медзакладі вона отримувала у 2020 році.

Журналісти «Слідства.Інфо» звернулися до Тетяни Тимошенко із запитаннями щодо походження мільйонних доходів. Вона заперечила, що заробляла такі суми, та заявила, що журналістам варто звернути увагу на інші справи.

«Я не заробляла таких сум величезних, як ви наголошуєте», – сказала вона.

Тимошенко також заявила, що не вважає справу «Карфаген» достатньо резонансною для розмови з журналістами.

Водночас прокурор САП Микола Карась повідомив «Слідству.Інфо», що правоохоронці перевіряють можливе використання ФОПів близьких людей фігурантів для легалізації коштів. За його словами, слідство встановлює маршрути руху грошей, з’ясовує обставини відкриття ФОПів та перевіряє, чи була їхня діяльність реальною господарською. Також аналізують банківські операції, майно, оформлене на родичів та інших довірених осіб, внесення готівки й операції, які могли мати фіктивний характер.

Сам Іван Тимошенко до 11 вересня очолював Департамент інформаційних технологій Офісу генпрокурора. Після початку розслідування «Карфагена» він звільнився за власним бажанням. За даними САП, Тимошенко наразі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні.

На початку вересня НАБУ і САП провели операцію «Карфаген», у межах якої, за версією слідства, посадовці Офісу генпрокурора могли забезпечувати «кришування» шахрайських кол-центрів і легалізацію отриманих коштів. САП зазначає, що доходи від можливої схеми могли легалізовувати через ФОПи близьких осіб фігурантів.