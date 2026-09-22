Таню Муіньо створює кліпи для найвідоміших світових зірок

Українська кліпмейкерка, дизайнерка та фотографка з Одеси Таню Муіньо стала режисеркою рекламного ролика смартфона iPhone 18 Pro для Apple. Проморолик оприлюднили в інстаграм-акаунті технологічної компанії 21 вересня.

У ролику, який отримав назву Night Moves («Нічні рухи»), показали можливості камери нового iPhone 18 Pro під час знімання в умовах слабкого освітлення.

Над рекламою для Apple також працювали український оператор Микита Кузьменко та українська танцівниця Катерина Бишева, а також танцівники з Японії та Франції. Саундтреком до відео стала пісня «Dance…» американської співачки Slayyyter.

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Таню Муіньо народилася в сім’ї кубинця та українки в Одесі у 1989 році. Вона тривалий час працювала з українськими виконавцями, зокрема Monatik, Dorofeeva, Lida Lee. У 2019 році зрежисувала кліп відомої американської співачки Кеті Перрі. У доробку Муіньо кліпи для BTS, The Weeknd, Cardi B, Дженніфер Лопес, Леді Гаги, Гаррі Стайлса, Дуа Ліпи, Сема Сміта, Yungblud, Labrinth та інших артистів.

У 2024 році Таня Муіньо стала режисеркою номера для виступу на Євробаченні представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil.

Муіньо є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA (2016, 2017, 2018), а також дворазовою переможницею в номінації «Кліпмейкер року» за версією M1 Music Awards (2018, 2019).

Нагадаємо, 9 вересня відбулася велика презентація Apple під назвою Surprise and Shine («Дивуй і сяй»), під час якої технологічна компанія представила нові моделі смартфонів – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Duo – перший складаний смартфон.

За даними Державної митної служби, в Україну вже офіційно ввезли 7 496 смартфонів нової серії iPhone 18. Загальна вартість імпортованих пристроїв становить 8,9 млн доларів. Офіційні продажі iPhone 18 в Україні стартують 25 вересня.