У Львові буде хмарно з проясненнями

Холодна осіння погода збережеться у Львові та на Львівщині у середу, 23 вересня. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: протягом дня буде хмарно з проясненнями. Дощитиме вночі та протягом дня, але вдень буде короткочасний дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер північно-західний, вночі 5–10 м/с, вдень вітер посилиться до 9–14 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 5–10°С, вдень – 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: у місті 23 вересня також буде хмарно з проясненнями, вночі дощ буде помірним, а вдень короткочасним. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, вночі – 5–10 м/с, вдень – 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме лише 7–9°С, вдень – 13–15°С тепла.

Синоптики раніше детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 вересня, а також назвали дату, коли потепліє.

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