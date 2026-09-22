Росія на десять днів посилила обмеження у прикордонних районах Ленінградської області біля Естонії. Комендантський режим діятиме в Кінгісеппському та Сланцевському районах до 26 вересня. Про це повідомили естонський телеканал ERR та українське онлайн-видання «Європейська правда».

У п’ятикілометровій зоні вздовж російсько-естонського кордону і без того діють жорсткі правила. Водночас Прикордонне управління ФСБ РФ тимчасово запровадило додаткові заборони.

Зокрема, на десять днів дрібним суднам заборонили рухатися ділянкою річки Нарва між річками Велика Черьомуха та Крюша. Крім того, у нічний час заборонено пересуватися поза населеними пунктами в п’ятикілометровій смузі вздовж державного кордону в Кінгісеппському та Сланцевському районах. На цій території також заборонено полювання та носіння вогнепальної зброї.

Представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин заявив, що такі заходи не є звичайною практикою, однак назвати їх абсолютно безпрецедентними також не можна.

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За словами Вільцина, Департамент поліції та прикордонної охорони спільно з іншими відомствами стежить за ситуацією на східному кордоні Естонії та готовий реагувати на можливі інциденти в разі потреби.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зауважив, що прямої небезпеки для країни зараз немає, тому Таллінн не планує запроваджувати додаткових заходів.

Російська сторона стверджує, що нові обмеження необхідні для посилення державного кордону. При цьому напередодні одна людина незаконно перетнула кордон з Росії до Естонії та була затримана.