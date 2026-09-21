Андрій Стицюк став новим СЕО SoftServe

В одній із найбільших сервісних ІТ-компаній України – SoftServe – призначили нового генерального директора Андрія Стицюка». Він замінить Гаррі Проппера, який працював у компанії понад 18 років, із них останні три – на посаді CEO. Про кадрові зміни у SoftServe повідомили у понеділок, 21 вересня.

Андрій Стицюк очолить компанію з 1 жовтня. Гаррі Проппер до кінця 2026 року допомагатиме йому адаптуватися до нової ролі та передаватиме справи. Після завершення перехідного періоду Проппер вийде на пенсію.

Рада директорів SoftServe ухвалила рішення про призначення Андрія Стицюка після тривалого процесу відбору кандидатів. Новий генеральний директор працює у SoftServe 16 років.

Хто такий Андрій Стицюк?

Андрію Стицюку 51 рік, він родом із Луцька. Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародні фінанси». До переходу в SoftServe працював у телекомунікаційних і медійних компаніях Farlep-Invest, KP Media та Golden Telecom. У 2000 році став членом міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA).

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До SoftServe Стицюк приєднався у серпні 2010 року як фінансовий директор. Згодом він також став операційним директором компанії. На цих посадах відповідав за фінанси, бюджетування, управління коштами, міжнародне оподаткування, корпоративну стратегію та угоди зі злиття і поглинання.

Що відомо про SoftServe?

SoftServe спеціалізується на рішеннях зі штучного інтелекту, роботі з даними та хмарних технологіях. Компанію заснували у Львові в 1993 році. Нині у SoftServe працюють близько 10 тис. фахівців, компанія має приблизно 50 офісів у різних частинах світу – від Латинської Америки до Близького Сходу. SoftServe також є одним із великих ІТ-роботодавців в Україні, Польщі, Болгарії, Румунії, Колумбії, Чилі та Мексиці.

За час роботи компанія реалізувала понад 20 тис. проєктів для міжнародних клієнтів, серед яких IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera та Atlassian. SoftServe також співпрацює з Google Cloud, Amazon Web Services і Microsoft Azure.

Власниками SoftServe є Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Юрій Василик, Тарас Вервега та Олег Денис. Компанія не оприлюднює своїх фінансових показників. За оцінкою Forbes, її виторг у 2024 році міг становити від 21 до 26 млрд грн.