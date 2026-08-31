Михайло Лемак очолив Львівський ІТ Кластер після корпоративної кризи

У липні, після тривалої кризи, наглядова рада Львівського ІТ Кластера призначила новим СЕО організації Михайла Лемака – ветерана війни з понад 20-річним досвідом роботи у приватному, громадському та державному секторах. ZAXID.NET поговорив з новим СЕО ІТ Кластера, щоб дізнатися про його досвід, куди рухається організація, як на неї впливає світова криза галузі та для чого Львову потрібна така спільнота.

«Моє мотто – бути там, де я потрібен»

Михайло Лемак впродовж років працював у різних командах, проєктах і навіть галузях: він був дотичний, зокрема, до створення «Стратегії конкурентоспроможності Львова» до 2027 року, до медіа-бізнесу, креативної економіки, до роботи проєкту Lem Station. А 24 лютого 2023 року він підписав контракт з Державною прикордонною службою і відслужив три роки, частину з яких – заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Михайло Лемак офіційно очолив Львівський ІТ Кластер 8 липня

«Ще з раннього дитинства я належу до спільнот, які дивилися ширше і розуміли, що треба брати відповідальність не тільки за себе, а й за процеси довкола. Долучився до «Пласту», був головою учнівського самоврядування, громадським активістом. Небайдужість до того, що відбувається, і до змін була завжди. Моє мотто – бути там, де я потрібен», – розповідає Михайло Лемак про траєкторію своєї кар’єри.

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Такий строкатий досвід, за його словами, навчив гнучкості, готовності адаптуватися до різних умов, викликів і команд. А ще – працювати з великою кількістю стейкхолдерів, мотивувати людей і досягати великих цілей з обмеженими ресурсами, в умовах невизначеності та в складних безпекових обставинах.

В межах військової служби Михайло Лемак працював заступником голови Херсонської військової адміністрації з питань цифровізації – CDTO. Також відповідав на посаді за інформаційну політику та міжнародну співпрацю. Окрім нового досвіду і незнайомого раніше середовища, каже, що ця робота принесла цінний соціальний капітал.

Під час роботи в Херсоні Михайло Лемак працював над відновленням зв’язку та інтернету на деокупованій частині області, створенням мобільних Центрів надання адміністративних послуг, налагодженням електронного документообігу, перезапуском гарячих ліній, кібербезпекою, релокацією команд громад з окупованого росіянами лівого берега. Це відбувалося в умовах, коли ворог – на відстані 3–7 км (як від центру Львова до Сихова), обладнання знищене, а люди – обмежені в мобільності.

«Цифровізація – це наскрізний елемент, що має допомогти кожній сфері надавати кращі послуги, зменшити потенційні корупційні ризики, пришвидшити процеси, зменшити вплив людського фактору. Тобто реалізовувати більше з меншим ресурсом. За підсумками нашої з партнерами і командою роботи Херсонська область піднялась з 22-го на 10-те місце за індексом цифрової трансформації, випереджаючи деякі західні і центральні регіони. Це додало мотивації», – говорить Михайло Лемак.

У військовій адміністрації Херсонщини Михайло Лемак працював півтора роки. Після цього повернувся, за його словами, до «повноцінної військової роботи» в Херсонському прикордонному загоні, а завершував службу у Львові.

Під час служби Михайло Лемак пройшов навчання в CDTO Campus в межах національного освітнього проєкту для підготовки лідерів з цифрової трансформації для державного сектору.

«Хоч у мене вже був досвід, але це новий напрямок, до того ж, я раніше ніколи не був на публічних посадах. Кампус став чудовою можливістю здобути нові знання, а також – нове коло і контакти для реалізації задумів. Завдяки цьому навчанню вдалося досягти результатів на роботі в Херсонській ОВА, адже завжди було до кого звернутися за інформацією, за досвідом», – розповідає Михайло Лемак.

Ще у війську, за словами Михайла Лемака, він стежив за тим, що відбувалося у Львівському ІТ Кластері, адже мав досвід спільних проєктів з організацією.

«На Херсонщині ми разом реалізували проєкт доступності до інтернету і зв'язку в медичних закладах. Також працювали в попередні періоди над стратегією конкурентоспроможності Львова, в інших ініціативах. Тому ці зміни мене занепокоїли, бо я розумію, наскільки важлива ця спільнота для Львова, для його розвитку», – говорить Михайло Лемак.

Коли він готувався до повернення у Львів, отримав пропозицію взяти участь в конкурсі на посаду нового СЕО ІТ Кластера. Військовий контракт якраз закінчувався, тож Михайло Лемак погодився. І переміг.

Що означає ІТ Кластер для Львова

Часом людям, які не пов’язані з галуззю, важко зрозуміти, чим Львівський ІТ Кластер важливий для міста, яку користь від нього отримує Львів. Ідея створення такої спільноти, розповідає Михайло Лемак, виникла ще на етапі обговорення стратегії конкурентоспроможності Львова, в якій ІТ і туризм були визначені як ключові галузі для економічного прориву.

Фото з події Львівського ІТ Кластера IT Meets

Метою створення спільноти було посилення конкурентоспроможності та збереження і розвиток талантів. Проте ішлося про конкуренцію не всередині організації, а глобальну, для якої потрібно було об’єднати зусилля і створювати проєкти, корисні й містові, й технологічній спільноті.

Зараз, говорить Михайло Лемак, завдання Львівського ІТ Кластера таке ж. І додає, що бачить Кластер як найвпливовішу технологічну бізнес-спільноту Центральної та Східної Європи, що базується у Львові як ключовому технологічному хабі України, розвиває таланти та інтегрується у європейський глобальний простір. При цьому лідерство Львова тримається не на кількості компаній, а на вкоріненості капіталу.

«Кластер є містком між містом, бізнесом, освітою. Своєю присутністю він створює позитивний вплив і на середовище, в якому перебуває, і на конкурентоспроможність бізнесу, і на можливість країни зберігати додану вартість талантів в своїх межах. Ми бачимо, наскільки вплив великий має IT-галузь на економіку, на ВВП і наскільки за минулі роки IT-сектор вплинув на Львів, на різні суміжні галузі, де також створює робочі місця, і це посилює спроможність міста», – говорить Михайло Лемак.

Гроші ІТ-компаній, пояснює він, це часто зароблена за кордоном валюта, що інвестується в різні галузі в Україні, створює тут робочі місця, посилює платоспроможність.

«Ми бачимо, наскільки багато нових ініціатив з'явилося завдяки вихідцям з IT-галузі або бізнесам, які починали з IT, а тепер диверсифікуються. Це важливо для економіки», – додає Михайло Лемак.

Також Львівський ІТ Кластер проводить цінні для галузі дослідження, бізнес-події, що посилюють її спроможність і привертають до неї увагу.

Важливою складовою Кластера є соціальні проєкти та ініціативи, зокрема, втілені під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Під час війни більше 200 компаній Кластера долучились до ініціатив, пов’язаних із повітряною обороною, підтримкою військових, відновленням зруйнованої російською атакою будівлі на вул. Коновальця. Близько 5 млн доларів зібрано і передано на посилення обороноздатності і стійкості нашої країни. Тож вплив Кластера є багатошаровим і різностороннім», – говорить Михайло Лемак.

Окремо він говорить про важливий вплив на галузь освіти – Львівський ІТ Кластер створив і підтримує 24 бакалаврських програми в закладах освіти Львова (і не тільки), що допомогло суттєво підвищити рівень якості освіти загалом і рівень фахівців після завершення навчання.

А як же криза галузі?

Освітні проєкти Львівського ІТ Кластера виникли з потреби в якісних фахівцях, яких не завжди можна знайти на зовнішньому ринку праці. Проте за ці роки галузь змінювалась і в Україні, і в світі, і сьогодні все частіше говорять про кризу ІТ.

Михайло Лемак підтверджує, що класичне ІТ, формат аутсорсингу, справді переживає непрості часи, зокрема, через вплив технологій штучного інтелекту.

«У світі відбуваються скорочення, криза з наймом, з зарплатами, ринок джунів (початківців – ред.) перегрітий, а дефіцит справді потрібних кадрів не завжди можна закрити рекрутингом. Саме тут мають значення освітні проєкти Кластера, до яких залучені понад 50 компаній спільноти, адже криза виникла через невідповідність старої моделі новому попиту в напрямках ШІ, машинного навчання, кібербезпеки, data science, хмарних технологій, робототехніки тощо», – говорить Михайло Лемак.

Дефіцит фахівців перерахованих напрямків є сигналом, що показує, на чому варто зосередитися в освіті, що потрібно популяризувати замість уявлень п’ятирічної давності, додає СЕО Львівського ІТ Кластера. До слова, програми ШІ є в освітніх проєктах Кластера ще з 2017 року – вже тоді організація дивилась на перспективу.

«Студентські команди в межах наших програм працюють над реальними викликами разом з менторами від компаній. Це інженерія, аналітика, дизайн, продажі, управління командами. Найбільш перспективні отримують підтримку для запуску проєктів, а частина долучається до компаній-учасниць Кластера. Це дає компаніям доступ до кандидатів високого рівня, а студентам – впевненість у майбутніх перших кроках в професії. А досвід допомагає їм бути конкурентними на ринку», – розповідає Михайло Лемак.

Тож важливо, додає він, системно оцінювати, аналізувати та відстежувати актуальність програм, чим також займається Львівський ІТ Кластер.

Фото з IT Future Fest - молодіжної події, присвяченій розвитку кар'єри в ІТ

Куди рухається Львівський ІТ Кластер

У своєму баченні розвитку ІТ Кластера, що оцінила наглядова рада, Михайло Лемак виокремив кілька пріоритетів.

Перше, говорить він, це цінність для кожної компанії-учасниці, незалежно від розміру – чи має вона 10 працівників, чи більше 10 тис., чи продуктова, чи аутсорсингова.

«Зараз найбільше часу приділяю спілкуванню з компаніями, партнерами, щоб зрозуміти, які є виклики і цілі в бізнесі, які очікування до ролі Кластера у їх вирішенні. Моя ціль в найближчий період – посилити роль і допомогу Кластера в збільшенні конкурентоспроможності компаній-учасниць», – говорить Михайло Лемак.

Другий пріоритет СЕО – збільшити залученість учасників до реалізації проєктів і програм Кластера.

«Кластер має бути не тільки платформою для отримання допомоги й послуг, але й місцем для втілення спільних ініціатив», – пояснює він.

Третій пріоритет – збереження інституційної спроможності Кластера і диверсифікація ризиків, пов’язаних з війною та активною фазою розвитку штучного інтелекту.

«На цьому етапі важливо зберегти сталість, інституційність організації, основоположні проєкти й програми: освітні, дослідницькі (IT Research Ukraine, Salary Report), подієві, як-от IT Arena чи конференції IT Meets, що дозволяють збирати спільноту на дискусії», – каже Михайло Лемак.

IT Arena – це один з найважливіших подієвих майданчиків для галузі в Україні та Східній Європі для розуміння того, куди рухається галузь, нових можливостей і партнерств для українського технологічного сектору, тож сталість цього проєкту є ключовим завданням, додає СЕО Львівського ІТ Кластера і каже, що цьогоірч захід обов’язково відбудеться.

Фото з щорічної найбільшої технологічної конференції України Lviv IT Arena

Важливу роль у планах, говорить Михайло Лемак, має збереження команди Кластера, що працювала над проєктами і є їхніми співзасновниками. Паралельно відбувається формування та узгодження планів щодо нових проєктів та ініціатив.

«Для мене, як людини з військовим досвідом, важливо, щоб Кластер був партнером держави у посиленні обороноздатності. Проте тут поки без деталей. Також будуть нові проєкти, що стосуються ветеранських політик: це питання ментального здоров’я, безбар’єрності, перенавчання, допомоги в адаптації тощо. Для мене важливо сформувати майданчики для обміну досвідом і допомоги один одному», – говорить Михайло Лемак.

Львівський IT Кластер систематично підтримує сили безпеки та оборони технологіями, обладнанням і фінансами

Разом з тим ще одним завданням Львівського ІТ Кластера, каже СЕО, є побудова містків і партнерств з державними і місцевими органами влади, що формують політики, дотичні до технологічного сектору.

«Ми маємо бути голосом спільноти і сектору, вчасно комунікувати загрози і виклики, давати зворотний зв'язок і допомагати в реалізації частини державних ініціатив», – каже Михайло Лемак.

Зі збереженням сталості і послідовності руху Львівському ІТ Кластеру важливо бути гнучкими і динамічними, щоб швидко реагувати на можливі виклики та допомагати країні зберігати економічну спроможність і її таланти, додає він.

«Одна частина – це збереження територіальної цілісності. Друга – збереження економіки. І ми розуміємо свою роль в цій історії», – підсумовує Михайло Лемак.