Львівський IT кластер — найбільша технологічна асоціація України, це понад 300 компаній і стартапів

Наглядова рада Львівського ІТ Кластера (Lviv IT Cluster) відсторонила від посади багаторічного директора Степана Веселовського через підозри у зловживаннях повноваженнями. У відповідь на це рішення команда асоціації повідомила про звільнення. Сам Веселовський назвав несподіваним рішення спостережного органу бізнес-асоціації.

Як йдеться в пресовому релізі Львівського ІТ Кластера, голова наглядової ради Святослав Кавецький відсторонив виконавчого директора асоціації Степана Веселовського від виконання обов’язків. Підставою для такого кроку стали підозри у посадових зловживаннях, пише профільний сайт DOU. Зокрема, у вересні 2025 року Степан Веселовський передав права на частину торговельних марок кластера своєму заступнику Юрію Огоновському без погодження з наглядовою радою. Йдеться, зокрема, про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets.

Веселовський та Огоновський зареєстрували низку нових юридичних осіб. З боку Веселовського з’явилися громадська спілка «Юніон Ван», ТзОВ «СВес ТЕК», ТзОВ «СВ Консалтинг». Водночас Огоновський зареєстрував ТзОВ «ЮО ТЕК», ТОВ «Саміт Консалтинг», ТзОВ «ЮО Консалтинг».

У коментарі DOU Степан Веселовський зазначив, що рішення Наглядової ради для нього стало несподіванкою, проте повертатися до обов’язків керівника він не має наміру. «Ми мали мати зустріч цього тижня для подальшого діалогу, але з незрозумілих причин отримали таке. Щодо всіх ТМ питання було вирішене ще кілька місяців тому. І наглядова рада про це була в курсі. Вони належать Асоціації», – зазначив Веселовський.

Наглядова рада анонсувала проведення комплексного аудиту для перевірки діяльності виконавчого директора та управлінської команди. На період відсторонення обов’язки виконавчого директора тимчасово виконуватиме голова наглядової ради Святослав Кавецький. У коментарі DOU він зазначив, що кластер у правовій площині планує повернути торговельні марки. Найближчим часом будуть скликані загальні збори для ухвалення остаточного рішення щодо звільнення Степана Веселовського.

Після оприлюднення інформації про відсторонення СЕО команда Lviv IT Cluster повідомила, що залишає організацію. Наразі у команді працює близько 60 людей. Вони виходять з усіх поточних проєктів та активів, які належать кластеру. Степан Веселовський наголосив, що «рішення команди залишити кластер продиктоване останніми діями наглядової ради». За їхніми словами, проєкт «ІТ Арена» належить команді кластера на чолі з Веселовським. «IT Arena відбудеться у визначені дати і у Львові, і у Варшаві», – йдеться в повідомленні.

За інформацією, яку отримав DOU, Степан Веселовський хоче створити свою компанію і робити «ІТ Арену» окремо від Lviv IT Cluster. Тим часом у наглядовій раді кластера планують повертати торговельну марку «ІТ Арени».

Львівський IT Кластер є неприбутковою організацією, що обʼєднує понад 300 IT-компаній із сукупним штатом у понад 100 тис. фахівців. Його створення 2008 року ініціювали лідери компаній SoftServe, ELEKS та N-iX. За ініціативи кластера проводяться щорічні аналітичні дослідження індустрії IT Research та триденна технологічна конференція IT Arena. Від 2013-го посаду CEO кластера обіймає Степан Веселовський.