Михайло Лемак родом із Рахова, що на Закарпатті

Наглядова рада Львівського ІТ Кластера призначила новим CEO Михайла Лемака – ветерана війни з понад 20-річним досвідом роботи у приватному, громадському та державному секторах. Про це повідомив Львівський ІТ Кластер, у середу, 8 липня.

На посаду керівника Львівського ІТ Кластера претендували понад 20 кандидатів. Відбір відбувався у три етапи: учасників оцінювали за управлінським досвідом, професійними компетенціями, баченням розвитку організації та відповідністю цінностям Кластера.

Михайло Лемак понад 20 років працював у приватному, громадському та державному секторах. Він має досвід управління проєктами у сфері креативних індустрій, медіа та міських інновацій, а також був залучений до стратегічних проєктів розвитку Львова.

Після початку повномасштабного вторгнення Михайло Лемак приєднався до Сил оборони України. Також він працював в органах публічного врядування у зоні бойових дій, де відповідав за цифровізацію.

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У Наглядовій раді пояснили, що обрали Михайла Лемака через його досвід стратегічного управління, роботи з командами під час змін та розуміння інноваційного середовища.

8 липня новообраний CEO Михайло Лемак представив компаніям-учасницям своє бачення подальшого розвитку Львівського ІТ Кластера.

Нагадаємо, у травні 2026 року Наглядова рада Львівського ІТ Кластера відсторонила багаторічного CEO організації Степана Веселовського, який очолював Кластер з 2013 року, через підозри у зловживанні повноваженнями. У відповідь на це рішення команда асоціації повідомила про звільнення. Причиною відсторонення стало передання прав на частину торговельних марок організації без погодження з Наглядовою радою. Зокрема, йшлося про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets, права на які у вересні 2025 року Веселовський передав своєму заступнику Юрію Огоновському. У Наглядовій раді заявили про намір провести аудит діяльності попереднього керівництва та повернути торговельні марки у правовій площині.

Сам Степан Веселовський тоді назвав рішення про відсторонення несподіваним і заявив, що питання з торговельними марками було врегульоване, а Наглядова рада знала про ситуацію. Після його відсторонення команда Львівського ІТ Кластера оголосила про вихід з організації та заявила, що продовжить роботу над частиною проєктів окремо.

Додамо, що новообраний СЕО Львівського ІТ Кластера Михайло Лемак родом із Рахова, що на Закарпатті у листопаді 2023 року став заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. На цій посаді він відповідав за цифрову трансформацію та економічний розвиток регіону. До цього Лемак служив у Державній прикордонній службі України, а також багато років працював у Львові – зокрема був керівником проєкту ревіталізації старого трамвайного депо Lem Station. Також він працював директором з розвитку мережі ресторанів та кафе на заправках ОККО, був директором із маркетингу в Kumpel Group, співзасновником онлайн-журналу Creatives та був керуючим партнером радіо Skovoroda.