38-річний Михайло Лемак був керівником креативного хабу Lem Station у Львові

Колишній керівник проекту ревіталізації старого львівського трамваного депо Lem Stantion Михайло Лемак став заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Про це Михайло Лемак повідомив на сторінці у Facebook у вівторок, 7 листопада.

З лютого 2023 року 38-річний Михайло Лемак служив у Державній прикордонній службі, був молодшим інспектором прикордонної служби 7-го прикордонного Карпатського загону. За його словами, два місяці тому ДПСУ відправила його у відрядження в Херсон, після чого 31 жовтня Кабмін погодив його призначення заступником голови ОВА.

7 листопада Михайло Лемак повідомив, що почав працювати заступником голови від сьогодні. На цій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та економічний розвиток регіону.

«Михайло Лемак має понад 15 років стажу, з них сім місяців – на державній службі. Він працював у галузях звʼязків з громадськістю, маркетингу, підприємцем, а також на керівних посадах у приватних фірмах», – повідомили в Херсонській ОВА.

Михайло Лемак розом із Рахова, що на Закарпатті. Багато років працював у Львові, був керівником креативного хабу у Львові Lem Station – проекту ревіталізації старого трамвайного депо. До цього він працював директором з розвитку мережі ресторанів та кафе на заправках ОККО, був директором із маркетингу в Kumpel Group, співзасновником онлайн-журналу Creatives та був керуючим партнером радіо Skovoroda.

Додамо, що керівником Херсонської ОВА є Олександр Прокудін. Він перебуває на цій посаді з 7 лютого 2023 року.